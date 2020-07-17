Курянам больше не нужно самостоятельно оформлять СНИЛС на детей

Пенсионный фонд сделает все сам и пришлет номер в личный кабинет мамы

Родителям детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не нужно самостоятельно оформлять СНИЛС, сообщили в курском Отделении Пенсионного фонда.Пенфонд сделает все сам и пришлет номер в личный кабинет мамы. Номер индивидуального лицевого счета малыша оформят автоматически на основании сведений о рождении ребенка, поступивших в информационную систему ПФР из реестра ЗАГС. Затем номер направят в личный кабинет мамы на портале госуслуг.Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в СМС, нужно выбрать соответствующие настройки в личном кабинете на портале госуслуг.Если же семья усыновила ребенка, то сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, так как необходимые сведения могут предоставить только усыновители.Как сообщили в ПФР, только за сутки СНИЛС оформили почти 5,5 тысячам малышей.