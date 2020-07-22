  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

С началом театрального сезона курский кукольный театр будет принимать маленьких зрителей

Театр получил заключение «Курскпожаудита» о выполнении всех требований пожарной безопасности

Читайте также

С началом театрального сезона Курский театр кукол будет принимать маленьких зрителей. В марте театр получил заключение «Курскпожаудита» о выполнении всех требований пожарной безопасности. 

При поддержке областного комитета по культуре руководство театра подало иск и доказало в суде, что здание соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности. По решению суда исполнительное производство в отношении кукольного театра прекратили. 

Напомним, Курскому государственному театру кукол запретили эксплуатацию здания из-за несоответствия пожарным требованиям в декабре прошлого года.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курянин покупал путёвки в крымский санаторий и попался на удочку мошенников

В августе в Курске пройдут медовые ярмарки

Курские школы будут сами решать, как проводить линейки 1 сентября

Роспотребнадзор проверил качество воды и песка на курских пляжах

У жителя Курской области изъяли арсенал оружия, найденного на полях боёв

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске