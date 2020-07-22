С началом театрального сезона курский кукольный театр будет принимать маленьких зрителей

Театр получил заключение «Курскпожаудита» о выполнении всех требований пожарной безопасности

С началом театрального сезона Курский театр кукол будет принимать маленьких зрителей. В марте театр получил заключение «Курскпожаудита» о выполнении всех требований пожарной безопасности.





При поддержке областного комитета по культуре руководство театра подало иск и доказало в суде, что здание соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности. По решению суда исполнительное производство в отношении кукольного театра прекратили.





Напомним, Курскому государственному театру кукол запретили эксплуатацию здания из-за несоответствия пожарным требованиям в декабре прошлого года.