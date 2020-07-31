Телефонный разговор с "сотрудниками полиции" обошелся доверчивой курянке почти в 100 тысяч

Аферисты предложили "спасти" сбережения и вывести на чистую воду "нечестных банкиров"

95 тысяч рублей перевела мошенникам жительница Курска. Схама, по которй действовали аферисты, классическая.Курянке позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками полиции, заявили, что со вклада женщины нечистые на руку сотрудники банка пытаются украсть деньги. Собеседник предложил спасти накопления. Для этого нужно было снять средства наличными и положить их на счёт мобильного телефона. Такимобразом, якобы удастся не только сохранить деньги, но и вывести на чистую воду мошенников из банка.Звонивший отметил, что действовать нужно быстро, говорил уверенно и смог завоевать доверие женщины.Она выполнила инструкции злоумышленников и пополнила счёт их мобильного телефона. После этого преступники завершили разговор, а курянка вскоре поняла, что лишилась своих денег.Возбуждено уголовное дело. В рамках следствия направлены информационные запросы в компанию сотовой связи и кредитные учреждения.Количество дистанционных телефонных мошенничеств в последнее время увеличилось в разы. Если вы подозреваете, что вас пытаются обмануть – позвоните в полицию по номеру 102 и вам помогут разобраться в ситуации, говорят правоохранители.