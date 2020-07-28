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Очередная доверчивая курянка подарила мошенникам 150 тысяч рублей

Да ещё и осталась должна по кредиту
Очередная доверчивая курянка подарила мошенникам 150 тысяч рублей

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Очередная доверчивая курянка подарила мошенникам 150 тысяч рублей. Аферисты действовали по известной схеме. Позвонив женщине и представившись сотрудниками службы безопасности банка, они сообщили, что преступники пытаются взять на её имя кредит в 350 тысяч. Новость взволновала горожанку и она поинтересовалась как можно остановить злоумышленников. Собеседник заверил, что единственный способ это сделать – оформить кредит онлайн на меньшую сумму, а затем положить эти деньги на безопасный счёт в банк. Поверив незнакомцам, женщина выполнила все их инструкции. Сразу обналичить займ не получилось, поэтому на следующий день мошенники снова вышли на связь. Курянке сказали получить наличными всю сумму 150 тысяч рублей и назвали номер счёта, на который их нужно было перечислить.

Лже-банкиры уверяли, что так они смогут выявить преступников, которые готовили кредитную махинацию, а после того, как деньги поступят на новый счет, все долги аннулируются. После транзакции связь с собеседником прервалась и женщина поняла, что осталась без денег, но с кредитными обязательствами. 

Уже в полиции выяснилось, что никаких попыток оформить займ на имя курянки не было, а деньги, которые она перевела, уже сняты со счёта в другом регионе страны. Возбуждено уголовное дело.

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