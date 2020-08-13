В Курской области появилась «Умная дорога»

До конца сентября автоматизированную систему управления на участке от ПЛК Курска до села Дьяконово в Октябрьском районе тестируют специалисты НП «ГЛОНАСС»

В Курской области приступили к испытанию Единой автоматизированной системы управления дорожным движением. Ее установили на участке от проспекта Ленинского комсомола Курска до села Дьяконово в Октябрьском районе. Специалисты НП «ГЛОНАСС» изучат три сценария дорожных ситуаций макета «Умная дорога». Эксперимент затронет грузовой и общественный транспорт, а также позволит обеспечить безопасность организованных групп детей на дорогах.Первый сценарий – безостановочный проезд тяжёлого транспорта. Грузовики при торможении и разгоне выбрасывают углекислый газ и шумят. Резкие торможения портят асфальт. Система же позволяет контролировать зеленую фазу светофора. Если грузовику не хватает, например, 5 секунд, чтобы проехать на разрешающий сигнал, это время добавят, пояснил директор подрядчика Кирилл Михеев.Тестируемые машины оснастят специальными дорожными модулями. Через бортовое устройство водитель получит информацию о том, какой скоростной режим необходимо соблюдать, чтобы без остановки проехать на зеленый.Еще одна часть сценария – так называемый платунинг или движение в караване. Это организация тяжелого транспорта в колонны. Если недалеко друг от друга идут грузовики, одному сообщают скорость повыше, другому пониже. Один догоняет другого, и вместе они проезжают на зеленый.Также специалисты протестируют сценарий приоритета общественного транспорта с учетом его расписания. Если автобус отстает от графика, он получит «зеленый коридор». По мнению разработчиков, в перспективе это должно повысить привлекательность общественного транспорта для горожан и тем самым разгрузить городские магистрали.Что касается обеспечения безопасности детей, в селе Прямицыно тестируют систему под названием «Гусеница». Там для организованных групп детей продлевается пешеходная фаза светофора. У преподавателя будет индивидуальный ID и приложение для телефона с кнопкой «Продлить сигнал».Для работы системы на двух участках дороги установили новые контроллеры и датчики регулировки светофоров. Эксперимент продлится до конца сентября. По его результатам решится вопрос о внедрении этой системы.