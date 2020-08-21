22 августа Александр Поветкин проведет бой с Диллианом Уайтом за звание временного чемпиона мира

Изначально спортсмены должны были встретиться 2 мая, но бой несколько раз переносили из-за пандемии

В субботу, 22 августа в «Бойцовском саду» Эдди Хирна состоится бой в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом в поединке за звание временного чемпиона мира. Изначально спортсмены должны были встретиться 2 мая в Манчестере, но бой перенесли из-за пандемии.Перед поединком состоялась процедура взвешивания Уайт перевесил Поветкина на 13 кг. Вес россиянина составил 101,5 кг, британец показал результат 114,5 кг.Трансляцию поединка между Поветкиным и Уайтом в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ в ночь на воскресенье. Начало в полночь.40-летний Поветкин одержал 35 побед (из них 24 — нокаутом), потерпел два поражения и один раз завершил бой вничью. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.