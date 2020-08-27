Курянка, продавая тренажер, перечислила мошенникам 8 тысяч

Мошенники убедили продавца, что произошел сбой и попросили пополнить счет

42-летняя курянка разместила на сайте объявление о продаже велотренажера. С ней связалась девушка, пожелавшая приобрести товар. Общение проходило посредством переписки через мессенджер. Незнакомка убедила курянку, что уже якобы перечислила денежные средства за тренажер. На сотовый телефон женщины пришла ссылка, перейдя по которой она ввела все реквизиты банковской карты. После операции со счета списались 4 тысячи рублей. Мошенники убедили продавца, что произошел сбой и попросили пополнить счет еще на 4 тысячи. В итоге после проведенной манипуляции женщина лишилась 8 тысяч. Связаться с покупателем ей больше не удалось: чат был заблокирован.Тогда горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.