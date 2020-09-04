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Качество ремонта курских дорог проверяют ревизоры из Воронежа

В этом году контроль за качеством дорожных работ усилен
Качество ремонта курских дорог проверяют ревизоры из Воронежа

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Качество ремонта курских дорог проверяют ревизоры из Воронежа. Сотрудники «РосдорНИИ» проводят выборочные проверки дорог, ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Накануне аудиторы проверили, как ведутся работы на участке региональной трассы Курск – Касторное протяженностью более 5 километров. Последний слой дорожного покрытия там изготовлен по новому методу объемно-функционального проектирования. Благодаря такому материалу гарантийный срок полотна должен составить 6 лет.

Воронежские эксперты возьмут пробы, определят физико-механические свойства и соответствие ГОСТу. После того, как дорожное покрытие пройдет проверку лабораторными испытаниями, на нем нанесут разметку из термопластика.

В региональной администрации отмечают, что в этом году усилен контроль качества проведенных дорожных работ. К мониторингу привлекают специалистов сразу нескольких организаций, таких как независимый строительный контроль и отдел контроля качества и инновационных технологий ОКУ «Комитета автодорог Курской области».


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