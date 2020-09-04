В этом году контроль за качеством дорожных работ усилен

Качество ремонта курских дорог проверяют ревизоры из Воронежа. Сотрудники «РосдорНИИ» проводят выборочные проверки дорог, ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Накануне аудиторы проверили, как ведутся работы на участке региональной трассы Курск – Касторное протяженностью более 5 километров. Последний слой дорожного покрытия там изготовлен по новому методу объемно-функционального проектирования. Благодаря такому материалу гарантийный срок полотна должен составить 6 лет.Воронежские эксперты возьмут пробы, определят физико-механические свойства и соответствие ГОСТу. После того, как дорожное покрытие пройдет проверку лабораторными испытаниями, на нем нанесут разметку из термопластика.В региональной администрации отмечают, что в этом году усилен контроль качества проведенных дорожных работ. К мониторингу привлекают специалистов сразу нескольких организаций, таких как независимый строительный контроль и отдел контроля качества и инновационных технологий ОКУ «Комитета автодорог Курской области».