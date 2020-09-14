Ректор ЮЗГУ победил на дополнительных выборах депутата Курского городского Собрания

Курский Избирком обработал 100% протоколов и сообщил результаты

Курский Избирком обработал 100% протоколов и сообщил результаты. На выборах депутата Госдумы по Сеймскому избирательному округу №110 лидирует бывший заместитель губернатора Курской области, кандидат от «Единой России» Алексей Золотарев, он набрал 60 с лишним процентов голосов.На дополнительных выборах депутата Курского городского Собрания с результатом почти 77,5% голосов победил ректор ЮЗГУ Сергей Емельянов.В городах и районах области состоялись основные, дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По предварительным данным, из 1263 мандатов муниципальных депутатов 1192 получают кандидаты партии «Единая Россия», 32 – кандидаты КПРФ, 13 – кандидаты в порядке самовыдвижения. По 11 мандатов – у представителей партий ЛДПР и «Справедливой России», 4 – у кандидатов партии «Патриоты России».Явка за три дня голосования составила чуть больше 40%. Онлайн проголосовали немногим более 90,5% от числа избирателей, включенных в список дистанционного голосования.