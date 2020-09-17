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Курянин воровал в супермаркетах кофе

За колючей проволокой он провел много лет и в ближайшее время может туда вернуться
Курянин воровал в супермаркетах кофе

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31-летний житель Курска стал фигурантом уголовного дела - его подозревают в нескольких кражах из магазинов. 
За однократное мелкое хищение законом предусмотрена административная ответственность. Но в случае, если человек уже привлекался за такую кражу и совершает ее повторно, то наступает уголовная ответственность. Так и произошло с курянином. 

Участковые уполномоченные полиции выявили, что рецидивист в очередной раз украл из супермаркета пять пачек кофе. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что похищенные товары он продавал, а деньги тратил на собственные нужды и спиртное.

Горожанин не в первый раз предстанет перед судом. За колючей проволокой он провел много лет и в ближайшее время может туда вернуться. За повторное совершение мелкого хищения ему грозит до года лишения свободы.
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