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Курских медиков для работы в централизованной лаборатории переобучат бесплатно

При необходимости комздрав будет решать вопросы трудоустройства в индивидуальном порядке, заявил замгубернатора Белостоцкий
Курских медиков для работы в централизованной лаборатории переобучат бесплатно

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У курских медиков есть возможность бесплатно пройти обучение и переквалифицироваться для работы в централизованной лаборатории. Об этом сообщил замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий. Он пообещал, что никаких сокращений персонала не будет. 

"Я поставил задачу главным врачам весь медицинский персонал трудоустроить. При необходимости комздрав будет решать вопросы трудоустройства в индивидуальном порядке", - заявил Белостоцкий.  

Централизованная лаборатория второго уровня откроется на базе областного клинического онкологического диспансера. Планируется, что она начнет работу уже в начале следующего года. В лаборатории будет современное высокоскоростное оборудование, которое позволит выполнять все виды исследований. Для пациентов расширится перечень доступных исследований и сократятся сроки их исполнения. В медучреждениях останутся лаборатории для выполнения экстренных анализов. Сдавать анализы пациенты будут также по месту жительства.

"Районные больницы испытывают дефицит кадров: врачей, лаборантов, фельдшеров-лаборантов не хватает. Доступ к широкому спектру лабораторных исследований должны иметь пациенты не только в городских, но и районных больницах. Централизованная лаборатория изменит эту ситуацию. Важна и экономическая составляющая: районным больницам не придется тратиться на дорогостоящие расходные материалы для проведения исследований", – отметил главврач Медвенской райбольницы Сергей Хмелевской. 

В рамках первого этапа централизации биоматериал в лабораторию будут направлять из Поныровской, Золотухинской, Дмитриевской, Курской, Железногорской центральных районных больниц и медучреждений Железногорска.

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