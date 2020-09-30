Курских медиков для работы в централизованной лаборатории переобучат бесплатно
При необходимости комздрав будет решать вопросы трудоустройства в индивидуальном порядке, заявил замгубернатора Белостоцкий
"Я поставил задачу главным врачам весь медицинский персонал трудоустроить. При необходимости комздрав будет решать вопросы трудоустройства в индивидуальном порядке", - заявил Белостоцкий.
Централизованная лаборатория второго уровня откроется на базе областного клинического онкологического диспансера. Планируется, что она начнет работу уже в начале следующего года. В лаборатории будет современное высокоскоростное оборудование, которое позволит выполнять все виды исследований. Для пациентов расширится перечень доступных исследований и сократятся сроки их исполнения. В медучреждениях останутся лаборатории для выполнения экстренных анализов. Сдавать анализы пациенты будут также по месту жительства.
"Районные больницы испытывают дефицит кадров: врачей, лаборантов, фельдшеров-лаборантов не хватает. Доступ к широкому спектру лабораторных исследований должны иметь пациенты не только в городских, но и районных больницах. Централизованная лаборатория изменит эту ситуацию. Важна и экономическая составляющая: районным больницам не придется тратиться на дорогостоящие расходные материалы для проведения исследований", – отметил главврач Медвенской райбольницы Сергей Хмелевской.
В рамках первого этапа централизации биоматериал в лабораторию будут направлять из Поныровской, Золотухинской, Дмитриевской, Курской, Железногорской центральных районных больниц и медучреждений Железногорска.