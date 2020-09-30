Курские полицейские спасли мужчину от самоубийства

Во время профилактического обхода сотрудники уголовного розыска заметили мужчину, висящего в петле, и оказали ему доврачебную помощь

В Курском районе полицейские спасли мужчину от самоубийства. Во время профилактического обхода сотрудники уголовного розыска - капитан полиции Аркадий Руцкой и старший лейтенант полиции Сергей Кавкуто - заметили мужчину, висящего в петле, которая крепилась к балке веранды дома. Оперативники бросились на помощь. Разрезав петлю на шее мужчины, они оказали ему первую медпомощь и провели сердечно-легочную реанимацию. В результате селянин пришёл в себя, после чего его передали прибывшим медикам.Позже мужчина поблагодарил полицейских за собственное спасение.За проявленную решительность при спасении человека и добросовестное выполнение служебных обязанностей капитана и старшего лейтенанта поощрили грамотами руководства регионального УМВД.