Курские поисковики подняли обломки немецкого истребителя

А в нем - останки пилота и его личные вещи

Поисковики отряда «Курган» обнаружили вблизи деревни Городище Поныровского района Курской области обломки немецкого многоцелевого истребителя «Фокке-Вульф-190», а в нем - останки пилота и его личные вещи. Сам самолет сохранился в хорошем состоянии.Истребитель упал в 50-ти метрах от жилого дома. На огороде так и осталась вмятина – в этом месте и вели работы поисковики.Двигатель подняли с 8-метровой глубины. Среди вещей пилота сохранились маленькая книга с инструкцией на немецком языке, пачка обыкновенных женских булавок и два красных платка. Как предполагают поисковики, немецкий солдат планировал обменивать их на еду у местных жителей.Сейчас пытаются установить имя летчика. Пока известно, что это был унтер-офицер, уже известен номер двигателя самолета.