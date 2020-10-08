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Курские поисковики подняли обломки немецкого истребителя

А в нем - останки пилота и его личные вещи

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Поисковики отряда «Курган» обнаружили вблизи деревни Городище Поныровского района Курской области обломки немецкого многоцелевого истребителя «Фокке-Вульф-190», а в нем - останки пилота и его личные вещи. Сам самолет сохранился в хорошем состоянии. 

Истребитель упал в 50-ти метрах от жилого дома. На огороде так и осталась вмятина – в этом месте и вели работы поисковики. 

Двигатель подняли с 8-метровой глубины. Среди вещей пилота сохранились маленькая книга с инструкцией на немецком языке, пачка обыкновенных женских булавок и два красных платка. Как предполагают поисковики, немецкий солдат планировал обменивать их на еду у местных жителей. 

Сейчас пытаются установить имя летчика. Пока известно, что это был унтер-офицер, уже известен номер двигателя самолета.
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