Это некоммерческая организация, которая будет существовать за счет благотворительных взносов. Их будут тратить на проведение мероприятий

В Курске создали Фонд развития города. Это некоммерческая организация, которая будет существовать за счет благотворительных взносов, которые в свою очередь будут использовать на организацию и проведение мероприятий по развитию Курска, в том числе по подготовке к празднованию 1000-летия города. Тратить средства Фонда также намерены на проведение конференций, семинаров, выставок, презентаций, конкурсов, экскурсий и других зрелищных мероприятий, на строительство социально значимых объектов.В Фонде развития города будет попечительский (в составе которого главы крупных корпораций), наблюдательский (состоящий из городских чиновников) советы и ревизионная комиссия.