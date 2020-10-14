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В Курске создали Фонд развития города

Это некоммерческая организация, которая будет существовать за счет благотворительных взносов. Их будут тратить на проведение мероприятий
В Курске создали Фонд развития города

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В Курске создали Фонд развития города. Это некоммерческая организация, которая будет существовать за счет благотворительных взносов, которые в свою очередь будут использовать на организацию и проведение мероприятий по развитию Курска, в том числе по подготовке к празднованию 1000-летия города. Тратить средства Фонда также намерены на проведение конференций, семинаров, выставок, презентаций, конкурсов, экскурсий и других зрелищных мероприятий, на строительство социально значимых объектов.

В Фонде развития города будет попечительский (в составе которого главы крупных корпораций), наблюдательский (состоящий из городских чиновников) советы и ревизионная комиссия. 

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