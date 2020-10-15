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Лента новостей / В регионе

Завтра в Курской области сильно похолодает и начнутся дожди

Ночью температура будет колебаться от 4ºС до 9ºС тепла, днем столбики термометров не поднимутся выше 11-16ºС
Завтра в Курской области сильно похолодает и начнутся дожди

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Аномальное для этого месяца тепло завтра покинет Курскую область. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 16 октября в регионе ночью местами, а днем повсеместно пройдут кратковременные дожди. Порывы ветра местами будут достигать 16 м/с. Погода в течение дня сохранится облачная с прояснениями.

Дожди принесут в наш регион похолодание. Ночью температура будет колебаться от 4ºС до 9ºС тепла, днем столбики термометров не поднимутся выше 11-16ºС с положительной отметкой.

В Курске днем также прогнозируют кратковременный дождь, ночные температуры составят +7ºС - +9ºС, днем не стоит ждать больше 13-15ºС тепла.

На выходных также будет дождливо, похолодание продолжится. 

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