Завтра в Курской области сильно похолодает и начнутся дожди
Ночью температура будет колебаться от 4ºС до 9ºС тепла, днем столбики термометров не поднимутся выше 11-16ºС
Дожди принесут в наш регион похолодание. Ночью температура будет колебаться от 4ºС до 9ºС тепла, днем столбики термометров не поднимутся выше 11-16ºС с положительной отметкой.
В Курске днем также прогнозируют кратковременный дождь, ночные температуры составят +7ºС - +9ºС, днем не стоит ждать больше 13-15ºС тепла.
На выходных также будет дождливо, похолодание продолжится.