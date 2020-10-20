  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Главный санитарный врач Курской области предлагает запретить массовые свадьбы, отменить льготный проезд и ввести масочный режим на улице

Роспотребнадзор предлагает ввести дополнительные коронавирусные ограничения
Главный санитарный врач Курской области предлагает запретить массовые свадьбы, отменить льготный проезд и ввести масочный режим на улице

Читайте также

Главный санитарный врач Курской области предлагает ввести дополнительные коронавирусные ограничения в регионе. Об этом он сообщил на заседании оперштаба. 

Олег Климушин считает нужным ношение масок на улицах, поскольку погода с повышенной влажностью - это идеальная среда для респираторных вирусов. Также, чтобы ограничить мобильность пожилых людей, которые входят в группу риска, глава регионального Роспотребнадзора предлагает отменить льготный проезд и дачные маршруты. 

Кроме этого, предложено ограничить время работы кафе и ресторанов до 22 часов  и исключить проведение свадеб и юбилеев в таких заведениях, если они не могут обеспечить безопасность посетителей. Специалист предлагает отменить культурно-массовые мероприятия в ДК и библиотеках, приостановить проведение спортивных мероприятий, кроме соревнований на открытом воздухе.

Еще одна рекомендация адресована работодателям: перевести не менее 30% работников на дистанционный режим.

Надо сказать, что идея ввести масочный режим на улице несколько удивила губернатора, он считает, что это будет сложно выполнить, в частности, во время занятий спортом. Пока это останется рекомендацией, а вот за ношением масок в общественных местах будут следить еще более пристально.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В курской ГИБДД ввели дополнительные дни приема

Капитальный ремонт обернулся для курян коммунальной катастрофой

Куряне стали меньше нарушать масочный режим в общественном транспорте

В Курской области подросток на мопеде врезался в стоящий «ПАЗ»

В курском госпитале ветеранов войн новый главврач

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске