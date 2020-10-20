Главный санитарный врач Курской области предлагает запретить массовые свадьбы, отменить льготный проезд и ввести масочный режим на улице

Роспотребнадзор предлагает ввести дополнительные коронавирусные ограничения

Главный санитарный врач Курской области предлагает ввести дополнительные коронавирусные ограничения в регионе. Об этом он сообщил на заседании оперштаба.Олег Климушин считает нужным ношение масок на улицах, поскольку погода с повышенной влажностью - это идеальная среда для респираторных вирусов. Также, чтобы ограничить мобильность пожилых людей, которые входят в группу риска, глава регионального Роспотребнадзора предлагает отменить льготный проезд и дачные маршруты.Кроме этого, предложено ограничить время работы кафе и ресторанов до 22 часов и исключить проведение свадеб и юбилеев в таких заведениях, если они не могут обеспечить безопасность посетителей. Специалист предлагает отменить культурно-массовые мероприятия в ДК и библиотеках, приостановить проведение спортивных мероприятий, кроме соревнований на открытом воздухе.Еще одна рекомендация адресована работодателям: перевести не менее 30% работников на дистанционный режим.Надо сказать, что идея ввести масочный режим на улице несколько удивила губернатора, он считает, что это будет сложно выполнить, в частности, во время занятий спортом. Пока это останется рекомендацией, а вот за ношением масок в общественных местах будут следить еще более пристально.