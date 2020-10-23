  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

У курянина за пьяную езду арестовали автомобиль

В этом году возбуждено уже 589 уголовных дел в отношении пьяных водителей, для сравнения, за 9 месяцев прошлого года их было 461
У курянина за пьяную езду арестовали автомобиль

Читайте также

В Курской области за минувшие сутки полицейские выявили 7 пьяных водителей с признаками опьянения. Все они отстранены от управления. Трое из них  стали фигурантами уголовных дел за повторное нарушение.

В частности, 33-летний не работающий житель Курска год назад был лишен водительских прав за пьяную езду, однако вновь попал в поле зрения полиции за аналогичное нарушение. Первый раз его привлекли к административной ответственности. Мужчина не сделал выводов и снова сел за руль нетрезвым. Теперь он стал фигурантом уголовного дела. На время расследования его автомобиль арестовали, его стоимость составляет 100 тысяч рублей. Эта мера является ограничительной, поясняют в региональном УМВД. Мужчина не сможет воспользоваться автомобилем до окончания расследования уголовного дела. 

Кроме того, санкция статьи предусматривает выплату штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Если суд признает вину курянина, а он не выплатит положенный штраф, то арестованный автомобиль может быть обращен в доход государства.  

К слову, в этом году возбуждено уже 589 уголовных дел в отношении пьяных водителей, для сравнения, за 9 месяцев прошлого года их было 461.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курском онкодиспансере впервые провели сложную лапароскопическую операцию на печени

На осенней ярмарке в Курске будет действовать масочный режим и социальная дистанция

В Курской области пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину

К ноябрю центр Курска будет полностью соответствовать дизайн-коду

В Курской области на выходных пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске