У курянина за пьяную езду арестовали автомобиль

В этом году возбуждено уже 589 уголовных дел в отношении пьяных водителей, для сравнения, за 9 месяцев прошлого года их было 461

В Курской области за минувшие сутки полицейские выявили 7 пьяных водителей с признаками опьянения. Все они отстранены от управления. Трое из них стали фигурантами уголовных дел за повторное нарушение.В частности, 33-летний не работающий житель Курска год назад был лишен водительских прав за пьяную езду, однако вновь попал в поле зрения полиции за аналогичное нарушение. Первый раз его привлекли к административной ответственности. Мужчина не сделал выводов и снова сел за руль нетрезвым. Теперь он стал фигурантом уголовного дела. На время расследования его автомобиль арестовали, его стоимость составляет 100 тысяч рублей. Эта мера является ограничительной, поясняют в региональном УМВД. Мужчина не сможет воспользоваться автомобилем до окончания расследования уголовного дела.Кроме того, санкция статьи предусматривает выплату штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Если суд признает вину курянина, а он не выплатит положенный штраф, то арестованный автомобиль может быть обращен в доход государства.К слову, в этом году возбуждено уже 589 уголовных дел в отношении пьяных водителей, для сравнения, за 9 месяцев прошлого года их было 461.