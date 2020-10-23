В Курске спасатели продолжают дезинфицировать здания и парки
Регулярную санобработку проходят железнодорожный вокзал, аэропорт, автовокзал, здание Пенсионного фонда
Помимо объектов транспортной инфраструктуры Курска, в обязательном порядке производится обработка пожарно-спасательных частей местного пожарно-спасательного гарнизона, отмечают в региональном МЧС. Спасатели работают в защитных костюмах, все они прошли необходимую подготовку.
Напомним, звено санитарной обработки службы радиационной, химической защиты было создано на базе 1 специализированной пожарно-спасательной части еще в апреле.