В Курске спасатели продолжают дезинфицировать здания и парки

Регулярную санобработку проходят железнодорожный вокзал, аэропорт, автовокзал, здание Пенсионного фонда

В Курске спасатели продолжают дезинфицировать объекты транспортной инфрастуктуры, здания и общественные пространства. Регулярную обработку проходят железнодорожный вокзал, аэропорт, автовокзал, здание Пенсионного фонда. Также дезинфицирующими средствами обрабатывают культурно-парковые зоны общей площадью более 15 тысяч кв.м.Помимо объектов транспортной инфраструктуры Курска, в обязательном порядке производится обработка пожарно-спасательных частей местного пожарно-спасательного гарнизона, отмечают в региональном МЧС. Спасатели работают в защитных костюмах, все они прошли необходимую подготовку.Напомним, звено санитарной обработки службы радиационной, химической защиты было создано на базе 1 специализированной пожарно-спасательной части еще в апреле.