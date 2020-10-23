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В Курске спасатели продолжают дезинфицировать здания и парки

Регулярную санобработку проходят железнодорожный вокзал, аэропорт, автовокзал, здание Пенсионного фонда
В Курске спасатели продолжают дезинфицировать здания и парки

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В Курске спасатели продолжают дезинфицировать объекты транспортной инфрастуктуры, здания и общественные пространства. Регулярную обработку проходят железнодорожный вокзал, аэропорт, автовокзал, здание Пенсионного фонда. Также дезинфицирующими средствами обрабатывают культурно-парковые зоны общей площадью более 15 тысяч кв.м.

Помимо объектов транспортной инфраструктуры Курска, в обязательном порядке производится обработка пожарно-спасательных частей местного пожарно-спасательного гарнизона, отмечают в региональном МЧС. Спасатели работают в защитных костюмах, все они прошли необходимую подготовку.

Напомним, звено санитарной обработки службы радиационной, химической защиты было создано на базе 1 специализированной пожарно-спасательной части еще в апреле.
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