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Курские власти просят школьников не посещать торговые центры во время каникул

Сегодня у курских школьников начались каникулы. Из-за коронавируса они продлятся две недели - до 8 ноября
Курские власти просят школьников не посещать торговые центры во время каникул

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Сегодня у курских школьников начались каникулы. Из-за коронавируса они продлятся две недели - до 8 ноября. Администрация обратилась к курянам с просьбой во время каникул соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, в частности, провести это время дома или на даче. Школьников просят не посещать ради развлечения торговые центры, чтобы снизить динамику заболеваемости, а их родителей - позаботиться о том, чтобы их дети не слонялись без дела по общественным местам. А чтобы школьникам было легче соблюдать эту просьбу властей, действие их транспортных карт на время каникул приостановили. 

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