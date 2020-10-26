Курские власти просят школьников не посещать торговые центры во время каникул

Сегодня у курских школьников начались каникулы. Из-за коронавируса они продлятся две недели - до 8 ноября

Сегодня у курских школьников начались каникулы. Из-за коронавируса они продлятся две недели - до 8 ноября. Администрация обратилась к курянам с просьбой во время каникул соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, в частности, провести это время дома или на даче. Школьников просят не посещать ради развлечения торговые центры, чтобы снизить динамику заболеваемости, а их родителей - позаботиться о том, чтобы их дети не слонялись без дела по общественным местам. А чтобы школьникам было легче соблюдать эту просьбу властей, действие их транспортных карт на время каникул приостановили.