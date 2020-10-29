Курской области срочно нужна новая детская больница
При дефиците площадей, специалисты вынуждены делать несколько исследований в одном кабинете, что существенно осложняет работу
Игорь Зоря, главный врач областной детской клинической больницы: «Все те помещения, которые мы получили в 1991 году позволяли с оптимизмом смотреть в будущее и подняли уровень оказания медпомощи и условия пребывания пациентов на значительно более высокий уровень».
Сейчас в больнице строго отлажена работа по санитарным мероприятиям, контроль инфекционной безопасности учреждения выполняют в полном объёме, сообщает телеканал «ТАКТ». Достаточно необходимые лекарств, СИЗов, дезинфекционных средств, квалифицированные специалисты полностью мотивированы на работу. Тем не менее проблема нехватки помещений по-прежнему актуальна. Причём теперь даже в гораздо большей степени. Так, при дефиците площадей, специалисты вынуждены делать несколько исследований в одном кабинете, что существенно осложняет работу.
Елена Кравченко, заведующая отделением функциональной диагностики областной детской клинической больницы: «Оборудования много, потому что проводятся разные виды исследований. К сожалению, мы не можем их разместить правильно. Каждому прибору должен соответствовать свой кабинет. У нас, как видите, один. Находится здесь: электронейромиография, холтеровское мониторирование, суточное мониторирование артериального давления, реоэнцефалография – всё это находится в одном кабинете. Мы вынуждены делать все исследования по очереди».
Выбирать медикам не приходится – работают в стеснённых условиях не первый год. Отмечают, поток пациентов огромный - маленьких курян сюда везут со всей области. Новая больница - не просто прихоть, а острая необходимость.
Елена Кравченко: «Очень ждём новые помещения, где мы будем работать в нормальных условиях и пациенты будут находиться в нормальных условиях. Больница уже более 30 лет ждёт новых помещений».
Рентгенологам тоже приходится тяжело. В день они принимают в среднем по 15 пациентов только из поликлиники, не считая стационара. В больницу поступают и дети с ограниченными возможностями здоровья. В существующих условиях обследовать их весьма затруднительно.
Алёна Головачёва, врач-рентгенолог областной детской клинической больницы: «Было бы неплохо, если бы у нас было оборудование, большие площади. Если дети будут с ограниченными возможностями, в нашем кабинете очень затруднительно разойтись с какими-то средствами передвижения и с аппаратом, потому что в данный момент аппарат находится в горизонтальном положении, а если вертикально, то всё место затрачивается на нахождение аппарата в вертикальном положении».
Проблема нехватки площадей – общая для всего персонала. Страдают и дети – тесные палаты не в состоянии вместить всех пациентов. К сожалению, число больных с онкологией и заболеваниями крови продолжает пугающе расти. При этом в качестве оказываемой медпомощи сомневаться не приходится, уверяет главврач больницы. Фактически 85% юных курян получают помощь именно здесь. Остальных вынуждены отправлять на лечение в федеральные клиники.
Игорь Зоря: «Смею вас уверить, ни один пациент, который нуждается в своевременное медпомощи, не оставлен без внимания. У нас организовано тесное взаимодействие с федеральными клиниками. Больница сотрудничает фактически более чем с 40 медицинскими организациями. Ежегодно мы направляем на консультации около полутора тысяч детей. Это федеральные клиники Москвы, Санкт-Петербурга, Воронеж, Пермь».
Как раз на днях в Курске с рабочим визитом побывали специалисты федерального центра им. Дмитрия Рогачёва. Уровень подготовки кадров в областной детской больнице нареканий не вызвал. А вот общим состоянием многострадального учреждения московские медики остались крайне недовольны.
Дмитрий Литвинов, главный врач НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева: «Абсолютно недостойное такого прекрасного города состояние детской больницы. Ничего, никакая облицовка, никакой менеджмент.. с ним-то как раз всё очень хорошо, люди стараются как только могут. Никакой менеджмент при отсутствии инфраструктуры современной, спасти эту ситуацию не может. Я надеюсь, что нас услышат руководители Курской области. Курская область нуждается в ближайшую пятилетку в реальном построении современной областной детской больницы. Без этого.. я не знаю, как без этого жить».
Курские власти на самом высшем уровне в курсе проблемы, однако пока пути решения найти не удалось. Точнее, проектная документация для новой больницы готова, но в Минздраве посчитали, что 7,5 млрд рублей – непомерно высокая стоимость для такого объекта. Глава региона поручил профильному комитету взять вопрос на контроль и не затягивать. Курская область как никогда остро нуждается в новой больнице – на кону детские жизни.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Существующий проект, я напомню его стоимость – 7,5 млрд рублей. Минздрав считает, что это очень большая цифра по сравнению с другими субъектами, хотя мы не увидели проектов-аналогов. Надо нам скорректировать проектную документацию, чтобы максимально быстро приступить к строительству этой больницы».
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области: «До нового года мы ждём новый предпроект по строительству детской областной больницы и дальше будем принимать решения о не выделении, а привлечении финансовых средств на строительство. До нового года».
Между тем в руководстве больницы выражают надежду, что появление нового помещения не заставит себя ждать и строительство начнётся уже в ближайшие годы.
Игорь Зоря: «Я думаю, что трудами Романа Владимировича будет реализован проект, будет построена многопрофильная детская клиническая больница. Наш губернатор понимает важность строительства данного объекта. Неоднократно был в стенах нашей больницы. Белостоцкий тоже был. Всё это очевидно и понятно. Как бы мы не старались, сколько не создавали максимально комфортные и удобные условия, но набор помещений для получения нового современного оборудования, которое мы готовы получить, специалисты имеют необходимую квалификационную подготовку, умеют работать. Но у нас нет возможности разместить данное оборудование».
По мнению медиков, новая детская больница должна быть расположена рядом с областной клинической больницей и перинатальным центром. С точки зрения взаимодействия между учреждениями – это был бы идеальный вариант, отмечают специалисты, что существенно повысит уровень оказания помощи детям.