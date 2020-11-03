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Лента новостей / В регионе

Лженачальник вынудил курянина купить золотые часы и перевести ему деньги

Сейчас мошенника ищет полиция
Лженачальник вынудил курянина купить золотые часы и перевести ему деньги

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Житель Обоянского района Курской области купил золотые часы, продукты и перевел деньги человеку, который представился его бывшим начальником. Общий ущерб составил 57 тысяч рублей.

Мужчине с неизвестного номера позвонил человек и представился руководителем организации, с которой селянин когда-то работал. Некоторое время назад он действительно общался с начальником этой организации по служебным вопросам. На этот раз голос давнего знакомого немного отличался, но тот сообщил, что болеет. 

Звонивший сказал, что к нему приехали важные гости, поэтому срочно необходим подарок. Сам он отлучится не может и попросил обоянца приобрести золотые часы и продукты, которые вскоре заберет его водитель и передаст за них деньги. Мужчина, не сомневаясь, направился в ювелирный магазин, купил часы, а после совершил покупку в продуктовом магазине. 

Тогда ему вновь позвонил "начальник" и попросил срочно перевести деньги. В ближайшем банкомате селянин перечислил почти 40 тысяч рублей. И уже собирался сделать еще один перевод, когда к нему подошел банковский операционист и поинтересовался, тому ли человеку он перечисляет средства. Банковский работник, проверив все реквизиты, объяснил мужчине, что тот пополняет счета мошенников. Только проверив, что реквизиты не совпадают с именем знакомого, обоянец понял, что общался с преступниками. К этому времени телефон звонившего уже перестал отвечать. 

Возбуждено уголовное дело. 

Всего за прошедший день в отделы полиции области обратились четверо курян с заявлениями о мошенничествах на сумму 445 тысяч рублей, добавляют в региональном УМВД.
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