Лженачальник вынудил курянина купить золотые часы и перевести ему деньги

Сейчас мошенника ищет полиция

Житель Обоянского района Курской области купил золотые часы, продукты и перевел деньги человеку, который представился его бывшим начальником. Общий ущерб составил 57 тысяч рублей.Мужчине с неизвестного номера позвонил человек и представился руководителем организации, с которой селянин когда-то работал. Некоторое время назад он действительно общался с начальником этой организации по служебным вопросам. На этот раз голос давнего знакомого немного отличался, но тот сообщил, что болеет.Звонивший сказал, что к нему приехали важные гости, поэтому срочно необходим подарок. Сам он отлучится не может и попросил обоянца приобрести золотые часы и продукты, которые вскоре заберет его водитель и передаст за них деньги. Мужчина, не сомневаясь, направился в ювелирный магазин, купил часы, а после совершил покупку в продуктовом магазине.Тогда ему вновь позвонил "начальник" и попросил срочно перевести деньги. В ближайшем банкомате селянин перечислил почти 40 тысяч рублей. И уже собирался сделать еще один перевод, когда к нему подошел банковский операционист и поинтересовался, тому ли человеку он перечисляет средства. Банковский работник, проверив все реквизиты, объяснил мужчине, что тот пополняет счета мошенников. Только проверив, что реквизиты не совпадают с именем знакомого, обоянец понял, что общался с преступниками. К этому времени телефон звонившего уже перестал отвечать.Возбуждено уголовное дело.Всего за прошедший день в отделы полиции области обратились четверо курян с заявлениями о мошенничествах на сумму 445 тысяч рублей, добавляют в региональном УМВД.