На выходных в Курской области прогнозируют дожди

Температура воздуха днем будет колебаться от 6ºС до 11ºС тепла

Грядущие выходные в Курской области будут дождливыми.По прогнозу «Центрально-Черноземного УГМС», в субботу, 7 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди.Порывы ветра днем будут достигать 15 м/с.Температура воздуха по области ночью составит от 1ºС до 6ºС тепла, днем столбики термометров будут колебаться от 6ºС до 11ºС тепла. В Курске будет чуть прохладнее: от 3ºС до 5ºС тепла ночью и от 7ºС до 9ºС днем. В прогнозе также значится небольшой дождьВ воскресенье, 8 ноября синоптики прогнозируют такие же температуры, днем местами пройдет небольшой дождь.