  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На выходных в Курской области прогнозируют дожди

Температура воздуха днем будет колебаться от 6ºС до 11ºС тепла
На выходных в Курской области прогнозируют дожди

Читайте также

Грядущие выходные в Курской области будут дождливыми. 

По прогнозу «Центрально-Черноземного УГМС», в субботу, 7 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди.

Порывы ветра днем будут достигать 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от 1ºС до 6ºС тепла, днем столбики термометров будут колебаться от 6ºС до 11ºС тепла. В Курске будет чуть прохладнее: от 3ºС до 5ºС тепла ночью и от 7ºС до 9ºС днем. В прогнозе также значится небольшой дождь

В воскресенье, 8 ноября синоптики прогнозируют такие же температуры, днем местами пройдет небольшой дождь.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области завершаются работы на объектах нацпроекта БКАД

В Курске на перекрестке улиц Ватутина и Димитрова установили светофоры

В Курске на осенних каникулах полицейские задержали более 20 пьяных подростков

В Курске проверили качество сливочного масла

В Курском городском роддоме сломалась система автоматической подачи кислорода

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске