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164 новых случая коронавируса зафиксировано в Курской области за день

Из них 72 - в Курске

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164 новых случая коронавируса зафиксировано в Курской области за минувшие сутки. Из них 72 приходится на Курск. Также большой прирост отмечен в Глушковском районе (34) и Железногорске (14).  Выписано 98 пациентов, продолжают болеть в общей сложности более 1,6 тысяч курян, причем большинство из них находятся в больницах и стационарах - 1536 человек, на ИВЛ – 137 пациентов. Как отметил сегодня на совещании у губернатора его заместитель Андрей Белостоцкий, в коронавирусных стационарах свободно 192 места, 16 них - с кислородом.

За выходные, к сожалению, от ковидной пневмонии скончались шесть человек. 

В целом по России за день выявлено более 28 тысяч заразившихся коронавирусом.
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