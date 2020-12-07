164 новых случая коронавируса зафиксировано в Курской области за день

Из них 72 - в Курске

164 новых случая коронавируса зафиксировано в Курской области за минувшие сутки. Из них 72 приходится на Курск. Также большой прирост отмечен в Глушковском районе (34) и Железногорске (14). Выписано 98 пациентов, продолжают болеть в общей сложности более 1,6 тысяч курян, причем большинство из них находятся в больницах и стационарах - 1536 человек, на ИВЛ – 137 пациентов. Как отметил сегодня на совещании у губернатора его заместитель Андрей Белостоцкий, в коронавирусных стационарах свободно 192 места, 16 них - с кислородом.





За выходные, к сожалению, от ковидной пневмонии скончались шесть человек.





В целом по России за день выявлено более 28 тысяч заразившихся коронавирусом.