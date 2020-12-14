Курский суд оштрафовал предпринимателя, который повредил старинные винные погреба
Подрядчика признали виновным в нарушении законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия
В постановлении отмечается, что предприниматель "не убедилась в отсутствии объектов культурного наследия и не направила в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте". Теперь подрядчик заплатит за это 20 тысяч рублей. Впрочем, на сайте суда отмечается, что решение в законную силу еще не вступило.