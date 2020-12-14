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Курский суд оштрафовал предпринимателя, который повредил старинные винные погреба

Подрядчика признали виновным в нарушении законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия
Курский суд оштрафовал предпринимателя, который повредил старинные винные погреба

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Ленинский райсуд Курска признал оштрафовал предпринимателя, который весной на улице Большевиков рядом с Михайловской церковью сносил ветхое здание и повредил старинные винные погреба. Предположительно они принадлежали хозяину спиртоочистительного, водочного и уксусного заводов, потомственному почетному гражданину Федору Мальцову. Областная администрация приостановила работы, погреба внесли в реестр объектов культурного наследия. Подрядчика же признали виновным в нарушении законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

В постановлении отмечается, что предприниматель "не убедилась в отсутствии объектов культурного наследия и не направила в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте". Теперь подрядчик заплатит за это 20 тысяч рублей. Впрочем, на сайте суда отмечается, что решение в законную силу еще не вступило.
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