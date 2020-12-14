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Курянин похитил почти 2,5 тонны прессованного алюминия из пункта приёма лома

Все 250 тысяч, которые он получил от продажи краденого, проиграл в букмекерских конторах
Курянин похитил почти 2,5 тонны прессованного алюминия из пункта приёма лома

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41-летний житель Курска похитил почти 2,5 тонны прессованного алюминия из пункта приёма лома. Алюминий, который сдавали граждане, там прессовали в небольшие брикеты и хранили под открытым небом в ожидании отправки на переработку. Курянин изучил схему работы предприятия и стал совершать кражи. После полуночи он проникал на территорию и перебрасывал брикеты прессованного алюминия через забор. Дома разделял их на части и сбывал в другую скупку. Менее чем за три недели он совершил пять вылазок, похитив порядка 2,5 тонн лома на сумму около 250 тысяч рублей.

Ранее судимый горожанин попал под подозрение полицейских, но некоторое время сумел избегать встреч с ними. Проверяя очередную информацию, правоохранители осмотрели несколько домов на улице Ухтомского и задержали подозреваемого с поличным. Выяснилось, что там он снимал жильё. Часть похищенных алюминиевых брикетов удалось изъять при обыске в качестве вещественных доказательств. 

Злоумышленник написал явку с повинной и признался, что все деньги, которые получил от продажи краденого, проиграл в букмекерских конторах. По всем эпизодам краж возбуждены уголовные дела. Наказание он получит по совокупности совершённых преступлений, отмечают в городском УМВД.
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