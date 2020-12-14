Курянин похитил почти 2,5 тонны прессованного алюминия из пункта приёма лома
Все 250 тысяч, которые он получил от продажи краденого, проиграл в букмекерских конторах
Ранее судимый горожанин попал под подозрение полицейских, но некоторое время сумел избегать встреч с ними. Проверяя очередную информацию, правоохранители осмотрели несколько домов на улице Ухтомского и задержали подозреваемого с поличным. Выяснилось, что там он снимал жильё. Часть похищенных алюминиевых брикетов удалось изъять при обыске в качестве вещественных доказательств.
Злоумышленник написал явку с повинной и признался, что все деньги, которые получил от продажи краденого, проиграл в букмекерских конторах. По всем эпизодам краж возбуждены уголовные дела. Наказание он получит по совокупности совершённых преступлений, отмечают в городском УМВД.