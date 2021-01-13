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В Курске возобновят работу фуд-корты

Посетители теперь могут снимать маски только во время еды
В Курске возобновят работу фуд-корты

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В Курске возобновячт работу фуд-корты. Они начинают работать при условии соблюдения противоэпидемических требований, предъявляемых Роспотребнадзором. С 25 декабря фуд-корты работали только навынос. 

В региональном управлении Роспотребнадзора подчёркивают, что решение о возобновлении деятельности предприятий общепита взвешенное, при этом контроль над соблюдением всех мер предосторожности продолжится.

Специалисты областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства регулярно проводят мониторинги и уже сейчас разъясняют руководству фуд-кортов все правила работы. В частности, они не должны допускать скопления людей, ввести каждые 3 часа обязательные перерывы для полной дезинфекционной обработки буфетов, столов и помещений для приёма пищи.

Посетители теперь могут снимать маски только во время еды. Кроме того, по-прежнему действует ограничение для подростков: дети до 16 лет находиться в торговом центре, в том числе и на фуд-кортах, без сопровождения родителей не могут.
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