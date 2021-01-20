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Лента новостей / В регионе

В Курской области стартовала запись населения на вакцинацию от коронавируса

Запись на прививку уже открыта во всех поликлиниках города и районов
В Курской области стартовала запись населения на вакцинацию от коронавируса

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В Курской области стартовала запись населения на вакцинацию от коронавируса. Запись на прививку уже открыта во всех поликлиниках города и районов. Уточнить номер телефона медучреждения, к которому вы прикреплены, для записи на вакцинацию можно на горячей линии «122». Время работы линии – с 8 утра до 8 вечера ежедневно без перерывов и выходных.

Аналогичную информацию сообщат и на координирующей линии по вакцинации, которая работает в кожвендиспансере по телефону 70-60-00. Специалисты ответят на вопросы о правилах вакцинации и возможных побочных эффектах. Эта линия работает также с 8 утра до 8 вечера, но с понедельника по субботу.

Кроме того, в конце января на сайте госуслуг появится отдельная специализированная форма для записи на вакцинацию. Тогда же станет доступна запись на прививку и на региональном портале talon.kurskzdrav.ru.

Список телефонов медицинских организаций, ведущих запись на вакцинацию, можно узнать здесь.

Напомним, поставка 50 тысяч доз вакцины от коронавируса в Курскую область ожидается в январе-феврале. С поступления крупной партии начнётся массовая вакцинация населения региона.
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