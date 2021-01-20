В Курской области стартовала запись населения на вакцинацию от коронавируса
Запись на прививку уже открыта во всех поликлиниках города и районов
Аналогичную информацию сообщат и на координирующей линии по вакцинации, которая работает в кожвендиспансере по телефону 70-60-00. Специалисты ответят на вопросы о правилах вакцинации и возможных побочных эффектах. Эта линия работает также с 8 утра до 8 вечера, но с понедельника по субботу.
Кроме того, в конце января на сайте госуслуг появится отдельная специализированная форма для записи на вакцинацию. Тогда же станет доступна запись на прививку и на региональном портале talon.kurskzdrav.ru.
Список телефонов медицинских организаций, ведущих запись на вакцинацию, можно узнать здесь.
Напомним, поставка 50 тысяч доз вакцины от коронавируса в Курскую область ожидается в январе-феврале. С поступления крупной партии начнётся массовая вакцинация населения региона.