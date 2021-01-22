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В Курске стартовали мероприятия, посвященные Дню российского студенчества

Открыл череду праздничных событий фестиваль «Спортивная студенческая ночь» на открытом муниципальном катке на улице Союзной
В Курске стартовали мероприятия, посвященные Дню российского студенчества

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В Курске стартовали мероприятия, посвященные Дню российского студенчества. 

Открыл череду праздничных событий фестиваль «Спортивная студенческая ночь» на открытом муниципальном катке на улице Союзной. Этот спортивный студенческий проект реализуется во многих регионах нашей страны. Активно провести время собрались 25 студенческих команд города. Поздравить студентов приехали председатель комитета молодежной политики Курской области Сергей Котляров и замглавы городской администрации Владимир Гребенкин.

По итогам ледовых состязаний I место досталось команде Курского государственного техникума технологии и сервиса, II место завоевала команда Курского государственного политехнического колледжа, III место - команда КГСХА им. И.И. Иванова. 

Специальный приз главы администрации Железнодорожного округа получила команда Курского техникума экономики и управления.

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