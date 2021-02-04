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Курянам проиндексировали некоторые пособия и социальные выплаты

С февраля они стали больше на 4,9%
Курянам проиндексировали некоторые пособия и социальные выплаты

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С 1 февраля на 4,9% проиндексированы некоторые пособия и социальные выплаты. Это выплаты, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также работники, пострадавшие на производстве. 
Индексация коснулась и некоторых пособий, положенных семьям с детьми. К примеру, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, составит 708,23 рубля. Увеличен размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, теперь его минимальный размер - 7 082,85 рубля.

Увеличено и единовременное пособие при рождении ребёнка, а также единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

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