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Лента новостей / В регионе

На следующей неделе курян снова оставят без света

Отключать электричество будут с 8 по 12 февраля

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Очередные плановые ремонтные работы в электросетях на следующей неделе вновь оставят курян без света. Отключать электричество будут с 8 по 12 февраля по следующим адресам:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 8 по 12 феврвля с 9-00 до 16-00: 

1-3-е Малиновые переулки; Литовская 57- 87В, 35а -55; Малиновая 21-56; Овечкина 55-106а; Бочарова 43-65; 5-6-7–й Даньшинские переулки; Добролюбова 18-22а; Александра Невского 6, 13, 23; Ольшанского 33-45, 21б; Пигорева 12-21; Сумская 22-34; Дейнеки 4, 6; Энергетиков 38-50; Новогаражная 52-62; Кольцевая; Раздольная; Раздольный переулок; 1-2-я Огородняя; Ромашковая; Басьяновская; Жасминная; Тросняковая.

Телефон для справок: 32-32-15


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 8 по 12 февраля с 9-00 до 17-00:

ул. Фетовская 52 - 74/5; 59 - 95;

С 8 по 12 февраля с 13-00 до 16-00: 

переулок Южный 4-16; 1-19; ул. 1-я Пушкарная 28-42;

С 10 по 11 февраля с 13-00 до 16-00: 

ул. Радищева 50; 52; 48; ул. Ватутина 19; 21

Телефон для справок: 32-40-89 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 8 по 12 февраля с 9-00 до 16-00: 

1-й Раздельный п-к 1-17, 2-16; Нижняя Раздельная 1-47, 2-24; Кривецкий п-к 2-16, 1-11.

Телефон для справок: 26-32-10.
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