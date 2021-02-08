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Первому победителю «Последнего героя» Сергею Одинцову грозит срок за избиение соседа

Ему грозит о 4 месяцев ареста до 8 лет лишения свободы
Первому победителю «Последнего героя» Сергею Одинцову грозит срок за избиение соседа

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Первому победителю «Последнего героя» курянину Сергею Одинцову, который сейчас живет в Нижнем Новгороде, грозит срок за избиение соседа. Бывший десантник, который теперь стал тренером по ММА, напал на своего соседа Евгения Воронова — медбрата, работающего в «красной» зоне, сообщает телеканал НТВ. 

По словам мужчины, он пытался отдохнуть после смены, но никак не мог заснуть из-за шума в соседней квартире. Он решил поговорить с Одинцовым, но вместо извинений получил черепно-мозговую травму, закрытый перелом скуловой кости и лишился зуба.

Одинцов уверяет, что на самом деле Воронов упал сам, ведь на улице было скользко, а потом решил обвинить его в избиении. Если вина бывшего десантника будет доказана, ему грозит до четырех месяцев ареста за причинение легкого вредя здоровью. При этом адвокат потерпевшего хочет добиться изменения и переквалификации действий Одинцова на статью о «Причинении тяжкого вреда здоровью и угроза убийством», которая предполагает наказание до 8 лет лишения свободы. 

Добавим, что именно из-за судебного процесса  Сергей Одинцов не смог принять участие в новом сезоне проекта «Последний герой». Он должен был представлять команду «Чемпионов», участников выбирали телезрители путем голосования. Курянин занял в нем второе место.
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