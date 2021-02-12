Отключения затронут все три округа

На следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество. Причина - проведение плановых работ в электросетях. Отключение электроэнергии затронет следующие улицы города:1-3-е Малиновые переулки; Литовская 57- 87В, 35а -55; Малиновая 21-56; Овечкина 55-106а; Бочарова 43-65; 5-6-7–й Даньшенские переулки; Добролюбова 18-22а; Александра Невского 6, 13, 23; Ольшанского 33-45, 21б; Пигорева 12-21; Сумская 22-34; Дейнеки 4, 6; Энергетиков 38-50; Новогаражная 52-62; Кольцевая; Раздольная; Раздольный переулок; 1-2-я Огородняя; Искристая, Изумрудная, Цветовская.Строительный переулок 1-9; ул. Магистральная 5-11.ул. Фетовская 52 - 74/5; 59 – 95.1-я Пушкарная 28 – 48; Южный переулок 1 - 19; 4 – 16.16 февраля 2021г. с 14-00 до 16-00:ул. Щепкина 10А - 56; 23 – 67.1-й Раздельный п-к 1-17, 2-20; Нижняя Раздельная 1-47, 2-24; Кривецкий п-к 2-8, 1-11; Цюрупы 32-86, 51-91; Фрунзе 1-63; Октябрьская, 68-214; Коммунальный пр-д 1-5, 2-6; Парижской Коммуны 21-65, 8-26