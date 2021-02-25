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Лента новостей / В регионе

В Доме советов обсудили возможный рост цен на тарифы ЖКХ

О возможном повышении цен на тепло и электроэнергию сообщили в одном из федеральных изданий, чем всерьёз обеспокоили курян. Однако чиновники поспешили успокоить жителей
В Доме советов обсудили возможный рост цен на тарифы ЖКХ

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Традиционное заседание администрации Курской области прошло уже в привычном для чиновников формате видеоконференции. На повестке дня значились сразу несколько тем. Однако в первую очередь Роман Старовойт поблагодарил медиков, педагогов, общественников, специалистов технических служб за добросовестный труд в непростые времена разгула коронавируса.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Очень хочется надеяться, что в ближайшее время мы всё-таки победим эту заразу и общественный иммунитет, который вырабатывается, в том числе, благодаря массовой вакцинации, позволит нам перейти уже в нормальный режим работы».

Отдельно участники ВКС обсудили ряд социально-экономических вопросов, передает телеканал «ТАКТ». Например, режим работы комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области в условиях распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции. 

Алексей Дедов председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области: «Реализуются мероприятия по предварительной записи на приём в центры обслуживания клиентов, что позволяет без ожидания попасть к нужному специалисту и минимизировать контакт с другими посетителями».

Также на заседании подняли действительно важный в сложившихся условиях вопрос роста стоимости услуг ЖКХ. О возможном повышении цен на тепло и электроэнергию сообщили в одном из федеральных изданий, чем всерьёз обеспокоили курян. Однако чиновники поспешили успокоить жителей.

Алексей Карнаушко, председатель регионального комитета по тарифам и ценам: «Это госрегулирование, поэтому в этой части нет никакого опасения. Всё, что было изложено в газете, мы посмотрели, это связано с возможной трансляцией нерегулируемых цен в целом на территории РФ. Так, где есть большое потребление угля. На территории Курской области, гарантирую, что никаких увеличений, изменений тарифов ни на электроэнергию, ни на тепло не предвидится. Только в рамках тех прогнозов, которые Минэконом нам доводит. Не более 5%».

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