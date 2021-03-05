Куряне сомневаются в эффективности ремонта дорог

ТАКТ».Только за последние две недели в Центр управления регионом поступило более 700 жалоб на состояние курских дорог. Многие заметили, асфальт начал пропадать вместе со льдом и снегом. В итоге проезжая часть и тротуары стали представлять местами полосу препятствий из ям, покрытых талой водой. Это вызвало поток нареканий от пешеходов и особенно водителей, несущих расходы на кузовные работы своих, угодивших в дорожные ловушки - авто. Тревожную ситуацию обсудили в администрации Курска. Представители мэрии приняли решение привлечь дополнительные средства на ремонт асфальтового покрытия. Считают ли эффективной такую меру куряне - выяснял телеканал «
Тема одной из главных бед России – дороги в последнее стала особенно актуальной для курян. Если недавно серьезные нарекания вызывали неспешные усилия городских служб в уборке снега и чистке льда, с первыми лучами весеннего солнца - появилась другая проблема – бесчисленные ямы. Жалобы на состояние дорожных покрытий в большом количестве стали поступать в Центр управления регионом.
Михаил Шумаков, руководитель Центра управления регионом Курской области: На протяжении уже нескольких недель я выступаю на планёрке губернатора, мы говорим о том, что тема дорог находится в топе, сообщений поступает всё больше. Если ещё несколько недель назад поступали сообщения по неочищенным дорогам, то сейчас тематика сменилась, но она осталась в категории «дороги». Это тематика «ямы на дорогах». Действительно, сообщений поступает очень много. Мы понимаем, что зима была разная, она у нас была с перепадами температур, соответственно, дорожное покрытие во многих местах пришло в негодность. Пользователи у нас отмечают, что вместе со снегом ушёл и асфальт, действительно, много этих дорог. Сообщений по данной тематике за 2 недели мы получили 720.
Плановый ремонт дорог начался уже с этого месяца, но куряне этого не желают замечать, такое впечатление. И продолжают жаловаться на ямы все чаще и рассерженнее. Список улиц, по которым «не пройти, не проехать» получился длинный, при этом выделенных средств хватало далеко не всем. В городской администрации пришли к выводу, что ситуацию нельзя оставлять как есть и приняли решение привлечь дополнительное финансирование, благодаря которому планируют отремонтировать большую часть проблемных дорог.
Василий Волобуев, заместитель главы Администрации города Курска: Списки новые будут составляться, то есть, как корректировка плана за первое полугодие. Дополнительно проторговано, уже заключены контракты, мы обеспечили финансирование. Это БКД федеральное – 260 миллионов, плюс те участки, на которые мы сегодня с областью работаем, есть взаимопонимание, это по тем же тротуарам, съездам дополнительное будет финансирование.
Такое решение у представителей местной власти только для дорог общего пользования. А что касается придомовых территорий – выхода два. Первый - получить финансирование через государственную программу, или же - вложить в ремонт собственные деньги, договорившись с управляющей компанией. Помогут ли меры, принятые в администрации
Курска, хотя бы отчасти справится с извечной бедой России – покажет время. Но многие куряне мало верят в их эффективность и считают некачественным само покрытие или технологии его укладки.
- Скорее всего, наверное, проблема с покрытием.
- Дороги, конечно, ужасные. Значит, некачественные, я думаю.
- Качество покрытия, соответственно, может быть, поменять, ещё качественнее делать. Но от реагентов, они также, я думаю, будут разъедать, тем самым опять будет производиться ямочный ремонт. Только улучшить именно покрытие, больше ничего, я думаю, уже не сделаешь.
Судя по всему, будущее курских дорог во многом зависит не от количества отремонтированных улиц, а от качества покрытия и добросовестности выполняющих работы подрядчиков. Без этого асфальт вновь сойдёт вместе со льдом и снегом после очередной зимы.
Куряне сомневаются в эффективности ремонта дорог
Многие заметили, асфальт начал пропадать вместе со льдом и снегом