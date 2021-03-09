Юный курянин угнал "Приору", чтобы покататься по городу
Возвращаясь домой от друзей, он решил покататься на чужой машине по утреннему городу
Спустя пару часов выяснилось, что угонщик - 21-летний молодой человек, который в ночь кражи был в гостях у друзей. По дороге домой, на улице он заметил чужое авто и захотел прокатиться по утреннему городу. Вскоре понял, что управлять чужим транспортом ему сложно и бросил машину.
По факту угона назначены экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в региональном УМВД.