Юный курянин угнал "Приору", чтобы покататься по городу

Возвращаясь домой от друзей, он решил покататься на чужой машине по утреннему городу

Жительница Курска утром не обнаружила свою "Ладу Приору" на парковочном месте и обратилась в полицию. Полицейские установили, что угон был совершен рано утром. Они обнаружили записи с камер наблюдения, которые позволили определить направление движение злоумышленника. Через несколько кварталов пропавшую машину нашли в исправном состоянии.Спустя пару часов выяснилось, что угонщик - 21-летний молодой человек, который в ночь кражи был в гостях у друзей. По дороге домой, на улице он заметил чужое авто и захотел прокатиться по утреннему городу. Вскоре понял, что управлять чужим транспортом ему сложно и бросил машину.По факту угона назначены экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в региональном УМВД.