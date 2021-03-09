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Лента новостей / В регионе

Юный курянин угнал "Приору", чтобы покататься по городу

Возвращаясь домой от друзей, он решил покататься на чужой машине по утреннему городу 

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Жительница Курска утром не обнаружила свою "Ладу Приору" на парковочном месте и обратилась в полицию. Полицейские установили, что угон был совершен рано утром. Они обнаружили записи с камер наблюдения, которые позволили определить направление движение злоумышленника. Через несколько кварталов пропавшую машину нашли в исправном состоянии.

Спустя пару часов выяснилось, что угонщик - 21-летний молодой человек, который в ночь кражи был в гостях у друзей. По дороге домой, на улице он заметил чужое авто и захотел прокатиться по утреннему городу. Вскоре понял, что управлять чужим транспортом ему сложно и бросил машину.

По факту угона назначены экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в региональном УМВД.
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