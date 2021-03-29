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Курская «Квадра» снизила температуру подачи теплоносителя до минимума

Такую температуру теплоносителя будут поддерживать до завершения отопительного сезона
Курская «Квадра» снизила температуру подачи теплоносителя до минимума

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В связи с потеплением курская «Квадра» снизила температуру подачи теплоносителя до минимально возможных 70 градусов. Ниже запрещают санитарные правила и нормы для горячей воды, так как системы теплоснабжения и горячего водоснабжения зачастую связаны между собой, то и температура сетевой воды в трубопроводах поддерживается одинаковая, поясняют теплоэнергетики.

Такую температуру теплоносителя будут поддерживать до завершения отопительного сезона, дату которого определяет городская администрация. До этого на погоду в доме могут повлиять сами жители, а в случае, если дом оборудован прибором учета - еще и сэкономить, снизив потребление тепла. Если радиаторы в квартире оснащены терморегуляторами, температуру в помещении может настроить собственник. Если таких регуляторов нет, нужно обратиться в свою управляющую компанию, чтобы уменьшить температуру. «Управляйка» может отключить теплоснабжение мест общего пользования, и проверить регуляторы температуры и системы горячего водоснабжения, чтобы не допустить перегрева и перерасхода горячей воды. Также специалисты УК могут прикрыть входную задвижку на теплоузле или поставить шайбу небольшого диаметра на сопле теплоузла, чтобы уменьшить подачу теплоносителя в дом, объяснили в «Квадре».
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