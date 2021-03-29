Курская «Квадра» снизила температуру подачи теплоносителя до минимума
Такую температуру теплоносителя будут поддерживать до завершения отопительного сезона
Такую температуру теплоносителя будут поддерживать до завершения отопительного сезона, дату которого определяет городская администрация. До этого на погоду в доме могут повлиять сами жители, а в случае, если дом оборудован прибором учета - еще и сэкономить, снизив потребление тепла. Если радиаторы в квартире оснащены терморегуляторами, температуру в помещении может настроить собственник. Если таких регуляторов нет, нужно обратиться в свою управляющую компанию, чтобы уменьшить температуру. «Управляйка» может отключить теплоснабжение мест общего пользования, и проверить регуляторы температуры и системы горячего водоснабжения, чтобы не допустить перегрева и перерасхода горячей воды. Также специалисты УК могут прикрыть входную задвижку на теплоузле или поставить шайбу небольшого диаметра на сопле теплоузла, чтобы уменьшить подачу теплоносителя в дом, объяснили в «Квадре».