  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянам напомнили о штрафах за поджог сухой травы и мусора

За минувший день пожарные и добровольцы выезжали на 13 подобных вызовов
Курянам напомнили о штрафах за поджог сухой травы и мусора

Читайте также

В Курской области участились случаи возгорания сухой травы и мусора. За минувший день пожарные и добровольцы выезжали на 13 подобных вызовов. Чаще всего палы фиксируют в Рыльском и Глушковском районах, а также в Курске. В этом году зафиксировано 50 случаев пала травы и 82 – мусора, составлено 30 протоколов.

Горение травы и мусора не только наносит огромный экологический ущерб, но и угрожает жилью и хозпостройкам.

За нарушение противопожарного режима курянам придется поплатиться рублем: штраф для физических лиц составит от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных – от 6 до 15 тысяч, для предпринимателей – от 20 до 30 тысяч, для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей, напоминают в комитете региональной безопасности.

В условиях действия особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются. Так, для юрлиц они могут составлять до 400 тысяч рублей.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют небольшой дождь

Курск стал столицей "Часа Земли"

Курские онкологи провели успешную операцию по удалению опухолей почек

В Курске на площади Перекальского демонтируют торговые павильоны

Заместитель курского мэра написал пробный ЕГЭ

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске