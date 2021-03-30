Курянам напомнили о штрафах за поджог сухой травы и мусора

За минувший день пожарные и добровольцы выезжали на 13 подобных вызовов

В Курской области участились случаи возгорания сухой травы и мусора. За минувший день пожарные и добровольцы выезжали на 13 подобных вызовов. Чаще всего палы фиксируют в Рыльском и Глушковском районах, а также в Курске. В этом году зафиксировано 50 случаев пала травы и 82 – мусора, составлено 30 протоколов.Горение травы и мусора не только наносит огромный экологический ущерб, но и угрожает жилью и хозпостройкам.За нарушение противопожарного режима курянам придется поплатиться рублем: штраф для физических лиц составит от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных – от 6 до 15 тысяч, для предпринимателей – от 20 до 30 тысяч, для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей, напоминают в комитете региональной безопасности.В условиях действия особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются. Так, для юрлиц они могут составлять до 400 тысяч рублей.