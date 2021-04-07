Почти 450 курян сделали прививки от коронавируса в торговых центрах
Пункты вакцинации в ТЦ работают каждый день с 13 до 19 часов
Темпы вакцинации в Курской области за прошедшую неделю увеличились в 3 раза благодаря новым поставкам «Спутника V». По данным за последнюю неделю, ежедневно прививается не менее 2 тысяч человек.
В понедельник поступило 3 600 доз вакцины, в ближайшие дни ожидается еще 5 400 доз. За все время регион получил без малого 88 тысяч комплектов двухкомпонентной вакцины. Первым компонентом привито около 74,5 тысяч человек, завершили вакцинацию 54 800 курян.
В Курской области работают 39 стационарных пунктов вакцинации и 102 мобильные бригады. Среди районов региона лидерами прививочной кампании стали Курский, Беловский, Рыльский, Глушковский, Суджанский, Октябрьский, Золотухинский и Обоянский.
Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 500 тысяч жителей. Сейчас привито порядка 14% от плана.