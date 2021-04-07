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Лента новостей / В регионе

Почти 450 курян сделали прививки от коронавируса в торговых центрах

Пункты вакцинации в ТЦ работают каждый день с 13 до 19 часов
Почти 450 курян сделали прививки от коронавируса в торговых центрах

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За 5 дней работы прививочных пунктов в торговых центрах Курска там вакцинировались 442 человека. Об этом сообщил главный врач областного клинического кожвендиспансера Михаил Лукашов. Пункты для проведения вакцинации от коронавируса открылись на минувшей неделе в ТЦ «МегаГРИНН» (2-й этаж) и Central Park (3-й этаж). Они работают каждый день с 13 до 19 часов. 

Темпы вакцинации в Курской области за прошедшую неделю увеличились в 3 раза благодаря новым поставкам «Спутника V». По данным за последнюю неделю, ежедневно прививается не менее 2 тысяч человек.

В понедельник поступило 3 600 доз вакцины, в ближайшие дни ожидается еще 5 400 доз. За все время регион получил без малого 88 тысяч комплектов двухкомпонентной вакцины. Первым компонентом привито около 74,5 тысяч человек, завершили вакцинацию 54 800 курян.

В Курской области работают 39 стационарных пунктов вакцинации и 102 мобильные бригады. Среди районов региона лидерами прививочной кампании стали Курский, Беловский, Рыльский, Глушковский, Суджанский, Октябрьский, Золотухинский и Обоянский.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 500 тысяч жителей. Сейчас привито порядка 14% от плана.
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