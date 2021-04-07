Почти 450 курян сделали прививки от коронавируса в торговых центрах

Пункты вакцинации в ТЦ работают каждый день с 13 до 19 часов

За 5 дней работы прививочных пунктов в торговых центрах Курска там вакцинировались 442 человека. Об этом сообщил главный врач областного клинического кожвендиспансера Михаил Лукашов. Пункты для проведения вакцинации от коронавируса открылись на минувшей неделе в ТЦ «МегаГРИНН» (2-й этаж) и Central Park (3-й этаж). Они работают каждый день с 13 до 19 часов.Темпы вакцинации в Курской области за прошедшую неделю увеличились в 3 раза благодаря новым поставкам «Спутника V». По данным за последнюю неделю, ежедневно прививается не менее 2 тысяч человек.В понедельник поступило 3 600 доз вакцины, в ближайшие дни ожидается еще 5 400 доз. За все время регион получил без малого 88 тысяч комплектов двухкомпонентной вакцины. Первым компонентом привито около 74,5 тысяч человек, завершили вакцинацию 54 800 курян.В Курской области работают 39 стационарных пунктов вакцинации и 102 мобильные бригады. Среди районов региона лидерами прививочной кампании стали Курский, Беловский, Рыльский, Глушковский, Суджанский, Октябрьский, Золотухинский и Обоянский.Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 500 тысяч жителей. Сейчас привито порядка 14% от плана.