Курян приглашают принять участие во Всероссийском космическом диктанте
Победители смогут посетить главные космические предприятия России
Онлайн-трансляция будет доступна на сайтах ВДНХ и центра «Космонавтика и авиация», а также в группе #ВКосмосе в социальной сети «ВКонтакте».
Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое.
Ведущим Всероссийского космического диктанта выступит его автор – лётчик-космонавт, Герой России, президент центра «Космонавтика и авиация» Фёдор Юрчихин. Вместе с ним вопросы для участников прочитают знаменитые космонавты, деятели искусств и даже экипаж МКС.
Итоги диктанта подведут 25 апреля, победители смогут посетить главные космические предприятия России. Трем лучшим участникам вручат наручные часы космической тематики торговой марки «Штурманские», одни из которых - точная копия тех, что были на руке Юрия Гагарина в его легендарном полете.