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Курян приглашают принять участие во Всероссийском космическом диктанте

Победители смогут посетить главные космические предприятия России
Курян приглашают принять участие во Всероссийском космическом диктанте

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Курян приглашают принять участие во Всероссийском космическом диктанте. Он пройдет 11 апреля, в преддверии 60-летия первого в мире полёта человека в космос. В Курске площадкой Космического диктанта станет «Точка кипения» в ЮЗГУ на улице Челюскинцев, 19. Поучаствовать в Космическом диктанте можно как офлайн-формате, так и дистанционно. 

 Онлайн-трансляция будет доступна на сайтах ВДНХ и центра «Космонавтика и авиация», а также в группе #ВКосмосе в социальной сети «ВКонтакте». 

Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое.

Ведущим Всероссийского космического диктанта выступит его автор – лётчик-космонавт, Герой России, президент центра «Космонавтика и авиация» Фёдор Юрчихин. Вместе с ним вопросы для участников прочитают знаменитые космонавты, деятели искусств и даже экипаж МКС. 

Итоги диктанта подведут 25 апреля, победители смогут посетить главные космические предприятия России. Трем лучшим участникам вручат наручные часы космической тематики торговой марки «Штурманские», одни из которых - точная копия тех, что были на руке Юрия Гагарина в его легендарном полете.
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