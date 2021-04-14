Для курских больниц в этом году закупят новое оборудование
5-я и 7-я поликлиники Курска, Тимская, Черемисиновская и Фатежская райбольницы получат цифровые маммографы
5-я и 7-я поликлиники Курска, Тимская, Черемисиновская и Фатежская райбольницы получат цифровые маммографы. Стационарные рентгеновские аппараты закупят для Железногорской, Фатежской и Черемисиновской ЦРБ, и в 5-ю и 7-ю городские поликлиники. В последние две и в Фатежскую, Тимскую, Железногорскую больницы поступят цифровые флюорографы.
Таакже в этом году рамках программы модернизации здравоохранения построят новые ФАПы, офисы врача общей практики, капитально отремонтируют некоторые поликлиники, центральные районные больницы и ФАПы.
Реализация программы рассчитана до 2025 года. Курская область в целом получит из федерального бюджета 3,4 млрд рублей, еще 116,6 млн направят из региональной казны. При этом, как отмечается, объем финансирования может увеличиться.