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Для курских больниц в этом году закупят новое оборудование

5-я и 7-я поликлиники Курска, Тимская, Черемисиновская и Фатежская райбольницы получат цифровые маммографы
Для курских больниц в этом году закупят новое оборудование

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Для курских больниц в этом году закупят новое оборудование. На модернизацию первичного звена здравоохранения в Курской области направлено свыше 654 млн рублей, из них 21,2 млн рублей – из областного бюджета. Часть их направят на закупку 15 единиц нового медицинского оборудования.

5-я и 7-я поликлиники Курска, Тимская, Черемисиновская и Фатежская райбольницы получат цифровые маммографы. Стационарные рентгеновские аппараты закупят для Железногорской, Фатежской и Черемисиновской ЦРБ, и в 5-ю и 7-ю городские поликлиники. В последние две и в Фатежскую, Тимскую, Железногорскую больницы поступят цифровые флюорографы.

Таакже в этом году рамках программы модернизации здравоохранения построят новые ФАПы, офисы врача общей практики, капитально отремонтируют некоторые поликлиники, центральные районные больницы и ФАПы.

Реализация программы рассчитана до 2025 года. Курская область в целом получит из федерального бюджета 3,4 млрд рублей, еще 116,6 млн направят из региональной казны. При этом, как отмечается, объем финансирования может увеличиться.
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