Курянин лишился почти 2 миллионов рублей после телефонного разговора с лжебанкирами

Он не только перевел им свои сбережения, но и оформил на себя кредит, чтобы отдать деньги аферистам

Майские праздники обернулись крупными финансовыми потерями для 40-летнего жителя Курска. Мужчина лишился почти 2 миллионов рублей после телефонного разговора с лжебанкирами.Звонок от аферистов разбудил курянина рано утром. Женский голос сообщил о мошеннической атаке. Лжеспециалист службы безопасности убедил мужчину, что его личный кабинет взломан, а на его имя посторонние лица оформляют кредит на крупную сумму. Преступник тут же предложил перевести деньги на «безопасную ячейку». Испуганный курянин, не раздумывая ни минуты, сразу начал действовать. Всего за пару часов он перевел мошенникам накопленные 400 тысяч рублей. Но на этом мужчина не остановился. Спасая сбережения, он оформил на свое имя кредит и перевел деньги на указанный звонившими счет. После этого горожанин лишился 1 миллиона 934 тысяч рублей.По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут млшенников и в очередной раз напоминают: избежать фактов телефонного мошенничества просто - главное прервать разговор с незнакомцем, который требует от вас финансовых переводов или конфиденциальную информацию о банковских картах.