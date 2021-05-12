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В Курской области планируют отремонтировать более 110 км дорог

На участке дороги от поворота на деревню 1-е Плесы до границы Медвенского и Большесолдатского районов предстоит уложить более 13 тысяч тонн асфальта
В Курской области планируют отремонтировать более 110 км дорог

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Участок дороги от поворота на деревню 1-е Плесы до границы Медвенского и Большесолдатского районов. Проезжая часть здесь была сильно изношена. Поэтому как только установилась благоприятная погода, подрядчик выполнил фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и приступил к устройству выравнивающего слоя. В общей сложности здесь предстоит уложить более 13 тысяч тонн асфальта, сообщает телеканал ТАКТ.

Андрей Коптев, заместитель директора ОКУ "Комитет автодорог Курской области": «Здесь запроектировано по методу объёмного проектирования смеси СП, которая более долговечная и качественная, чем обычная. У нас в рамках нацпроекта выполняются все смеси по объёмному проектированию».

После здесь уложат верхний слой покрытия, изготовленный по методу объемно-функционального проектирования. Также дорожникам предстоит установить порядка 200 знаков, более 1,5 км барьерного ограждения, укрепить обочины и нанести разметку.

Иван Ибрагимов, директор по производству подрядной организации: «Асфальт Superpave – это новая технология, которая применяется нами в Курской области уже второй год. У нас есть своя лаборатория, я повторюсь. Проверяет уплотнение непосредственно на участке здесь присутствует. Что касается погодных условий, в дождь мы асфальт не укладываем. Поэтому все работы происходят в соответствии с нормативной документацией».

На месте сразу отбирают пробы асфальта, чтобы проверить качество и плотность уложенного слоя. Работы на объектах, согласно контрактам, необходимо завершить в срок до 1 августа. Подрядчик даёт гарантию - 5 лет.
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