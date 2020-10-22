На объектах БКАД в Курске завершили укладку асфальта

Все работы планируется завершить до конца месяца

На объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске завершили укладку асфальта, подрядчики ведут отделочные работы. Готовность объектов - более 90%. В этом году на 47 улицах Курска ремонтируют покрытие общей протяженностью более 49 километров.Сейчас завершается устройство съездов, благоустройство тротуаров, устанавливают дорожные знаки и восстановливают искусственные неровности. Все работы планируется завершить до конца месяца.В частности, благодаря сэкономленным средствам удалось отремонтировать улицу Еремина. Протяженность участка составляет около 700 метров. К работам там дорожники приступили в конце сентября. Уже выполнено фрезерование старого асфальтобетона, уложен выравнивающий слой дорожной одежды, также там заменили бортовой камень, подняли колодцы и уложили верхний слой асфальта, изготовленный по методу объемного проектирования.В ближайшее время на объекте установят новые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика.