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Лента новостей / В регионе

На объектах БКАД в Курске завершили укладку асфальта

Все работы планируется завершить до конца месяца
На объектах БКАД в Курске завершили укладку асфальта

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На объектах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске завершили укладку асфальта, подрядчики ведут отделочные работы. Готовность объектов - более 90%. В этом году на 47 улицах Курска ремонтируют покрытие общей протяженностью более 49 километров. 

Сейчас завершается устройство съездов, благоустройство тротуаров, устанавливают дорожные знаки и восстановливают искусственные неровности. Все работы планируется завершить до конца месяца. 

В частности, благодаря сэкономленным средствам удалось отремонтировать улицу Еремина. Протяженность участка составляет около 700 метров. К работам там  дорожники приступили в конце сентября. Уже выполнено фрезерование старого асфальтобетона, уложен выравнивающий слой дорожной одежды, также там заменили бортовой камень, подняли колодцы и уложили верхний слой асфальта, изготовленный по методу объемного проектирования. 

В ближайшее время на объекте установят новые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика.

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