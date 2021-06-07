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Жители Курской области написали обращение президенту и Патриарху, чтобы не допустить строительства свинокомплексов

В Золотухинском районе прошли публичные обсуждения по вопросу строительства свинокомплексов
Жители Курской области написали обращение президенту и Патриарху, чтобы не допустить строительства свинокомплексов

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В Золотухинском районе прошли публичные обсуждения по вопросу строительства свинокомплексов. Объекты будут находиться в 18 километрах от микрорайона Северный Курска. Селяне выступили категорически против. Люди опасаются, что их дома «накроет» волна неприятного запаха от свинарников, а под бульдозер могут пойти тысячи кубометров плодородного чернозема. Об этом они говорили на общественных слушаниях. 

По санитарным нормам зона отторжения от ближайшего населенного пункта должна составлять не меньше километра. Но местные жители говорят, что в Генеральный план муниципального поселения «Дмитриевский сельсовет» стали вводить изменения границ деревни Жизлово, близ которой планируется стройка, отдалив тем самым на 1 километр границу населённого пункта от поля под застройку свинарника.

Селяне сообщили губернатору, что написали обращение президенту Владимиру Путину и Патриарху Кириллу.


ФОТО - ИА «СЕКУНДА» 
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