Жители Курской области написали обращение президенту и Патриарху, чтобы не допустить строительства свинокомплексов
В Золотухинском районе прошли публичные обсуждения по вопросу строительства свинокомплексов
По санитарным нормам зона отторжения от ближайшего населенного пункта должна составлять не меньше километра. Но местные жители говорят, что в Генеральный план муниципального поселения «Дмитриевский сельсовет» стали вводить изменения границ деревни Жизлово, близ которой планируется стройка, отдалив тем самым на 1 километр границу населённого пункта от поля под застройку свинарника.
Селяне сообщили губернатору, что написали обращение президенту Владимиру Путину и Патриарху Кириллу.
ФОТО - ИА «СЕКУНДА»