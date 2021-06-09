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Лента новостей / В регионе

Путешественники из Курской области, которые привьются от коронавируса, получат скидки на билеты

А еще в ближайшее время в России планируется проведение лотереи среди привившихся 
Путешественники из Курской области, которые привьются от коронавируса, получат скидки на билеты

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Путешественники из Курской области, которые привьются от коронавируса, смогут приобретать билеты со скидкой. Для этого нужно будет предъявить сертификат о вакцинации. Об этом на заседании оперштаба рассказал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.  

А еще в ближайшее время в России планируется проведение лотереи среди привившихся — будут разыгрывать денежные призы. 

Есть бонусы и для целых регионов. Субъекты, которые признают территорией свободной от коронавируса, смогут получать дополнительное финансирование из федерального бюджета.

Вскоре, по словам Белостоцкого, в Курской области на улицах начнут работать волонтеры в рамках проекта «народная вакцинация». 
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