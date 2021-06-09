Путешественники из Курской области, которые привьются от коронавируса, получат скидки на билеты
А еще в ближайшее время в России планируется проведение лотереи среди привившихся
А еще в ближайшее время в России планируется проведение лотереи среди привившихся — будут разыгрывать денежные призы.
Есть бонусы и для целых регионов. Субъекты, которые признают территорией свободной от коронавируса, смогут получать дополнительное финансирование из федерального бюджета.
Вскоре, по словам Белостоцкого, в Курской области на улицах начнут работать волонтеры в рамках проекта «народная вакцинация».