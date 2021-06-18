Курская область. Жителям Кукуевки согласовали уже более 800 заявлений на оформление собственности

Сейчас заявления принимаются только по средам

Жителям Кукуевки согласовали уже 802 заявления на оформление собственности. Всего принято 828 заявлений. Рассмотрение остальных отложено по разным причинам: 12 - из-за отсутствия документов, подтверждающих оплату штрафа; в 14 случаях предоставлен неполный комплект документов. На этой неделе поступило 21 заявление, из них 19 согласовано.Сейчас заявления принимаются только по средам. Это связано со значительным сокращением потока людей. По пятницам сотрудники Новопоселеновского сельсовета отвозят заявления в Центрально-Черноземный заповедник имени В.В. Алехина для согласования на научно-техническом совете.По всем интересующим вопросам жители Кукуевки могут проконсультироваться в рабочие дни по телефонам:- комитета природных ресурсов Курской области +7 (4712) 53-23-05 (доб. 498) и +7 (930) 764-73-00, ответственный специалист — Диана Дмитриевна Яковлева;- администрации Новопоселеновского сельсовета +7 (4712) 59-22-19, ответственный специалист — Ольга Дмитриевна Бирюкова;- директора заповедника Андрея Александровича Власова +7 (920) 264-84-00.При необходимости можно обращаться в Минприроды +7 (495) 252-23-61 (доб. 14-86).