Курская область. Жителям Кукуевки согласовали уже более 800 заявлений на оформление собственности
Сейчас заявления принимаются только по средам
Сейчас заявления принимаются только по средам. Это связано со значительным сокращением потока людей. По пятницам сотрудники Новопоселеновского сельсовета отвозят заявления в Центрально-Черноземный заповедник имени В.В. Алехина для согласования на научно-техническом совете.
По всем интересующим вопросам жители Кукуевки могут проконсультироваться в рабочие дни по телефонам:
- комитета природных ресурсов Курской области +7 (4712) 53-23-05 (доб. 498) и +7 (930) 764-73-00, ответственный специалист — Диана Дмитриевна Яковлева;
- администрации Новопоселеновского сельсовета +7 (4712) 59-22-19, ответственный специалист — Ольга Дмитриевна Бирюкова;
- директора заповедника Андрея Александровича Власова +7 (920) 264-84-00.
При необходимости можно обращаться в Минприроды +7 (495) 252-23-61 (доб. 14-86).