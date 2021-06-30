ТАКТ. Создание лаборатории будет возможно за счёт помощи федерального бюджета. Это позволит увеличить количество проводимых ПЦР-исследований ещё на тысячу, доведя их общее число до 3,5 тысяч в сутки.Новая высокотехнологичная лаборатория появится на базе Курской областной клинической больницы. Об этом на заседании по нераспространению коронавируса в регионе заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, передает телеканал
Место размещения лаборатории выбрано не случайно, поскольку рядом с областной больницей в настоящее время ведётся строительство инфекционного корпуса. Его планируют сдать в эксплуатацию в сентябре.
В Курске появится ещё одна лаборатория
На базе Курской областной клинической больницы