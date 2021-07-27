Курянам рассказали о двух типах медотводов от вакцинации от коронавируса

Он может быть временным или постоянным, но получить их не так-то просто

В комитете здравоохранения Курской области рассказали о двух типах медотводов от вакцинации от коронавируса.Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача по Курской области, организациям региона необходимо привить не менее 60% работников, которые в процессе деятельности контактируют с большим количеством людей, до 1 сентября. В противном случае работника от работы отстранят.Отмечается, что люди могут привиться любой зарегистрированной вакциной. В оставшиеся 40% входят те, у кого есть медицинские отводы от вакцинации и те, кто болел коронавирусом не более полугода назад.Медицинских отводов при этом существует два вида - временные и постоянные. Как отмечается в рекомендациях Минздрава по вакцинации, постоянный медотвод могут получить люди с гиперчувствительностью к компонентам препаратов, при тяжелых аллергических реакциях. Временный положен тем, у кого есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания или же обострения хронических болезней.Временные медотводы даются на срок до одного месяца. Такую справку оформляет лечащий врач, у которого человек наблюдается по поводу заболевания или его обострения. Через 2-4 недели после выздоровления или при наступлении ремиссии можно делать прививку.Больше чем на месяц медотвод могут дать при хронических, непрерывно рецидивирующих заболеваниях. Решение в этом случае будет принимать специальная иммунологическая комиссия, которая рассматривает конкретный случай пациента.