Сегодня впервые в регион поступило 4 425 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

В Курской области от коронавируса привили 52% населения от плана. В день вакцинируют около 4 тысяч человек. Чтобы еще повысить темпы вакцинации в регионе, планируют увеличить проходимость пункта в «МегаГРИННе» и подключить к этой работе дополнительные мобильные комплексы. Об этом сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий. Сейчас самые мощные пункты вакцинации у нас в регионе находятся в Курской городской поликлинике №1 и Курской ЦРБ, там прививают более 120 человек в сутки.По последним данным, первым компонентом вакцины в области привито 284 694 человека, полностью завершили вакцинацию 196 916 курян.Сегодня впервые в регион поступило 4 425 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», еще привезли 22 200 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V».Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах Курска («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) и на Театральной площади сделать прививку можно без предварительной записи. В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 11 до 19 часов, в «Европе» – с 11:00 до 20:00. Все эти пункты открыты без перерыва и выходных. Мобильный пункт на Театральной площади также действует ежедневно с 9 утра до 5 вечера.