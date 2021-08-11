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Куряне сомневаются в качестве б/у трамваев из столицы

Подрядная организация, которая выиграет торги, обязуется доставить к началу ноября двадцать московских трамваев, завершивших срок эксплуатации по стандартам столичного транспортного сообщения
Куряне сомневаются в качестве б/у трамваев из столицы

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Подрядная организация, которая выиграет торги, обязуется доставить к началу ноября двадцать московских трамваев, завершивших срок эксплуатации по стандартам столичного транспортного сообщения. На сайте госзакупок значится стоимость оказания услуги – 1 млн 795 тысяч рублей, сообщает телеканал ТАКТ.

Столичные вагоны чешского производства модернизировали в 2004-2009 годах, притом что, выпуск трамваев указанной модели завершился под занавес прошлого тысячелетия.

Утверждается, что техническое состояние транспортных средств – хорошее. Меж тем, только за текущее лето в Курске случились подряд несколько аварий с трамваями, доставленными из Москвы несколько лет назад. И тогда, тоже считалось, что вагоны еще долго послужат курским пассажирам.

У трамваев ломаются пантографы, отказывает тормозная система. Большинство ДТП с их участием не обошлось без пострадавших. Начались проверки трамвайной инфраструкты, исправление недочетов которой, оценивается в 12 млрд рублей.

Возникает вопрос: нужны ли подобные московские «подарки» курской транспортной сети? Мы поинтересовались мнением курян по поводу такого «обновления» трампарка.

- А нам всё время старые, списанные присылают. И автобусы большие тоже. Москва списала – нам отдали.

- Сами знаете б/у – это такая себе помощь. Отмазаться…

- Это все оправданно, единственное: всё зависит от ремонта и содержания здесь. Это касается начальника транспортного цеха и всю структуру, которая их обслуживает. А то, что привозят «б/у-шные», да. Наш регион не богат и мы все в сложном положении, как и весь мир.

- Каждый день увозят по два трамвая. Я езжу часто. Что «б/у-шные» - на металлолом?

- Я считаю, что это затратно и трамваи, посмотрите, почти пустые – четыре человека. Мы, что здесь люди второго сорта? Мы должны за кем-то «донашивать? Нельзя этого делать. Я считаю, что лучше купить два трамвая, но качественных, новых, не «б/у-шных»

Однозначно «против» куряне или «за» б/у трамваи, утверждать сложно. К тому же их мнением при принятии решения власти не интересовались. Теперь остаётся надеяться на то, что вопросам безопасности при их эксплуатации будет уделяться самое пристальное внимание.

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